Prefeitura de Cotia nega kit incompleto e detalha entrega de materiais escolares no 2º semestre

De acordo com a Prefeitura, informações divulgadas em redes sociais sobre kits incompletos são falsas
A Prefeitura de Cotia esclareceu, nesta quarta-feira (10), por meio de um comunicado, que os alunos da rede municipal de ensino não receberam kits escolares incompletos no segundo semestre, ao contrário do que vem sendo divulgado em algumas páginas e perfis nas redes sociais.
De acordo com a Secretaria de Educação, a entrega realizada foi uma “reposição de itens do kit completo distribuído no início do ano letivo para os mais de 32 mil alunos matriculados”.
A Secretaria informou que, após o recesso do mês de julho, foram entregues cadernos, réguas, lápis, borracha e outros materiais, de acordo com o nível escolar de cada estudante. O objetivo, segundo a pasta, foi garantir que os alunos pudessem dar prosseguimento ao ano letivo sem prejuízos, já que muitos já haviam utilizado todos os itens recebidos anteriormente.
De acordo com a Secretaria de Educação, os materiais foram entregues diretamente nas unidades escolares, permitindo que a gestão de cada escola administrasse a distribuição conforme as necessidades coletivas e individuais dos alunos.
Leia abaixo o comunicado:
