Galeria Safra inova com experiência interativa e sorteio de prêmios em Caucaia do Alto

Passaporte da Galeria Safra leva visitantes a uma aventura divertida com QR Code e prêmios imperdíveis

Foto: Divulgação

#ConteudodeMarca: A Galeria Safra, localizada no centro de Caucaia do Alto, está lançando uma ação inédita e divertida neste mês: o Passaporte da Galeria Safra. A experiência é simples e tecnológica: ao visitar uma das lojas participantes, o cliente escaneia um QR Code, faz um rápido cadastro e inicia sua jornada interativa.



A ideia é que os visitantes conheçam todas as opções que a Galeria oferece, se divirtam durante o processo e, de quebra, ainda tenham a chance de ganhar prêmios incríveis.



Ao completar todas as etapas, o participante garante sua participação no sorteio, que incluem desde uma bicicleta infantil até um smartphone novinho. A ação vai até o dia 12 de outubro, dia das crianças.

Desde 2018, a Galeria Safra se tornou um ponto de referência em Caucaia do Alto, oferecendo um espaço moderno e familiar com variedade de lojas e serviços. A iniciativa nasceu da mesma família que, em 1983, fundou a tradicional SAFRA Construção e Reforma, fortalecendo ainda mais a relação com a comunidade local.



📍 Visite: Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 50 – Centro, Caucaia do Alto, Cotia.

📲 Instagram: @galeriasafra

O sistema indica outras lojas da galeria para visitar, incentivando o cliente a fazer check-in em cada uma delas e avançar no circuito. Em cada loja o visitante ainda recebe uma vantagem como vale presente, vale desconto ou mesmo brindes.