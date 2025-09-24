Última semana: Shopping Granja Viana tem exposição sobre a representação feminina nas músicas

Mostra apresenta letras com teor machista e propõe análise crítica sobre como as mulheres foram retratadas ao longo das décadas
|Foto: Divulgação
O Shopping Granja Vianna, empreendimento administrado pela Alqia, está recebendo a exposição “Mulher: Sua Trajetória de Décadas Contadas Através das Músicas”.
Realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, a mostra reúne um acervo de músicas compostas da década de 1930 até os dias atuais, que, de forma velada ou explícita, fazem apologia à misoginia, à violência contra a mulher e ao machismo.
As letras são acompanhadas de análises que convidam o público a refletir sobre estereótipos e desigualdades.
“Ser um shopping center democrático também significa abrir espaço para debates qualificados. Ao receber essa exposição, promovemos um olhar crítico sobre as narrativas que moldam o cotidiano e convidamos nossa comunidade a refletir sobre respeito e equidade”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
Para Solange Ribeiro Aroeira, secretária municipal da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, levar a mostra ao shopping center amplia o alcance do conteúdo, atingindo um público maior e diverso, alcançando pessoas que talvez não tivessem contato com esse debate em outros espaços.
A exposição é gratuita e fica aberta ao público até 30 de setembro no Piso L1 do Shopping Granja Vianna.
Exposição Mulher: Sua Trajetória de Décadas Contadas Através das Músicas | Shopping Granja Vianna
Período: Até 30 de setembro de 2025
Local: Piso L1
Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 14h às 20h
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia – SP
Gratuita
