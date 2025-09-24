Cotia recebe palestra gratuita sobre o poder da influência nos negócios

Evento acontece no Colégio Rio Branco e traz nomes como Luiz Galebe e Emerson Bierma

Foto: Freepik

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia abriu as inscrições para duas grandes palestras que acontecerão no próximo dia 25 de setembro de 2025, no auditório do Colégio Rio Branco, a partir das 18h30. Com o tema “O Poder da Influência: Como Grandes Marcas e Pessoas Transformam Influência em Negócios?”, o evento integra a agenda do programa municipal Cotia +Empreendedora e será gratuito.



Serviço



Cotia +Empreendedora | Palestra: “O Poder da Influência: Como Grandes Marcas e Pessoas Transformam Influência em Negócios?”

📌 Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 18h30

📌 Local: Auditório do Colégio Rio Branco – Rod. Raposo Tavares, km 24,5, nº 7200, sentido São Paulo, Lageadinho (Granja Viana)

📌 Palestrantes: Luiz Galebe (Shop Tour) e Emerson Bierma (AstraZeneca)

📌 Inscrição: gratuita e obrigatória pelo link INFLUÊNCIA QUE VENDE | e-inscrição

Entre os palestrantes confirmados estão Luiz Galebe, empresário e comunicador conhecido por idealizar e apresentar o Shop Tour, programa pioneiro de vendas na televisão brasileira que democratizou o acesso de pequenos anunciantes à mídia, e Emerson Bierma, diretor da farmacêutica AstraZeneca e especialista em vendas de alta complexidade.O encontro é realizado em parceria com o Ciesp, o Sebrae e o próprio Colégio Rio Branco. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever previamente pelo link disponibilizado pela organização.