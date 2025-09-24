Obra da Sabesp provoca alterações no tráfego da Estrada do Embu nesta quinta-feira (25)

Sistema ‘siga e pare’ vai organizar o tráfego durante reparo emergencial da Sabesp a partir das 10h

Foto: Google Street Views

Motoristas que trafegam pela Estrada do Embu, no Jardim Torino, devem ficar atentos à sinalização do sistema “siga e pare” nesta quinta-feira (25), a partir das 10h.

A medida será adotada para organizar o fluxo viário durante um reparo emergencial realizado pela Sabesp em um vazamento de água no leito pavimentado, identificado na altura do número 1.077 da estrada.De acordo com a empresa, os trabalhos devem durar cerca de seis horas, podendo provocar lentidão no trânsito no trecho afetado.A Sabesp orienta que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, busquem rotas alternativas até a conclusão do serviço.