Trio armado invade residência em Cotia, faz morador refém e foge com carros e eletrônicos

Morador foi amarrado com o cabo de um modem pelos assaltantes; prejuízo estimado chega a R$ 400 mil

Crime ocorreu na Estrada do Capuava. Foto: Google Street Views

Um morador foi feito refém durante um assalto à residência na noite de domingo (21), na Estrada do Capuava, em Cotia. O crime foi registrado pelo 2º Distrito Policial do município.

De acordo com a ocorrência, por volta das 22h47, a vítima ouviu um barulho vindo do banheiro e, ao verificar, flagrou dois indivíduos entrando no imóvel pela janela. Ao tentar fugir, foi surpreendido por um terceiro criminoso.O trio rasgou a camisa do morador, encobriu sua cabeça e o amarrou com o cabo de um modem em um dos quartos da casa.Segundo relato da vítima, os assaltantes usavam bonés, toucas de moletom e um deles portava arma de fogo. A ação durou cerca de 20 minutos.Durante o roubo, os criminosos levaram dois automóveis, uma motocicleta e diversos bens, entre eles televisores, notebooks, eletrodomésticos, celulares, roupas, alianças e cartões de crédito.As imagens do sistema de vigilância, armazenadas em um pen drive entregue à Polícia Civil, mostram a dinâmica do crime. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 400 mil.A Polícia Civil requisitou perícia do Instituto de Criminalística para o local e investiga o caso. Até o momento, os criminosos não foram identificados.