Mulher tem carro e celular roubados ao chegar ao local de trabalho em Cotia

Assalto ocorreu na manhã desta terça-feira (23) na altura do km 21 da Raposo Tavares

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta terça-feira (23) em um estacionamento de um centro comercial, em Cotia. O crime aconteceu na altura do km 21 da Rodovia Raposo Tavares.

De acordo com a ocorrência, por volta das 5h30, a vítima havia estacionado seu veículo no local de trabalho, quando foi surpreendida por um indivíduo armado.O homem, que usava moletom cinza com capuz e aparentava portar um revólver, abordou inicialmente o segurança do estabelecimento e o levou até o veículo.Na sequência, o assaltante bateu no vidro do carro e ordenou que a vítima saísse. O criminoso assumiu a direção do automóvel e fugiu em direção desconhecida, levando também um celular corporativo que estava com a vítima.Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As vítimas informaram que não havia sistema de câmeras de segurança no local no momento da ação criminosa.A Polícia Militar foi acionada e orientou as vítimas a registrar a ocorrência. O caso foi encaminhado para investigação do 2º DP de Cotia.