Cotia recebe aulão de boxe ao ar livre no Parque Cemucam

Atividade acontece no dia 5 de outubro e é aberta para todas as idades

Atividade será ministrada pela professora Amanda Zapata. Foto: Arquivo Pessoal

Cotia recebe no dia 5 de outubro um aulão especial de boxe ao ar livre, no Parque Cemucam, a partir das 9h30.



Imagem: Divulgação

Os participantes são orientados a usar roupas confortáveis, tênis adequados e levar garrafinha de água para se manterem hidratados durante a atividade.



O aulão é uma oportunidade de cuidar do corpo e da mente em um ambiente ao ar livre, conectado à natureza do parque.



A entrada é gratuita, e todos que desejam experimentar ou aprimorar suas habilidades no boxe estão convidados a participar.

A atividade será conduzida pela professora Amanda Zapata e é aberta a pessoas de todos os níveis de experiência.O evento tem como objetivo apresentar o boxe de forma acessível, promover o bem-estar e incentivar a prática regular de atividade física. “É uma manhã divertida, com muito movimento, energia e saúde”, destaca a organização.