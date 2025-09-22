Bandidos armados invadem casa em condomínio de Cotia e rendem família durante assalto

Grupo levou joias avaliadas em R$ 200 mil, dinheiro, bolsas e celular; crime durou mais de uma hora e meia

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street VIews

Uma residência localizada em um condomínio no Jardim Torino, em Cotia, foi invadida por seis criminosos armados na madrugada de domingo (21).

De acordo com a ocorrência, os bandidos encapuzados renderam os moradores e levaram joias avaliadas em cerca de R$ 200 mil, mil euros, bolsas e celulares.Durante a ação, que durou cerca de uma hora e meia, três adultos e seis crianças foram mantidos sob vigilância na sala de TV, enquanto um dos suspeitos, armado com um fuzil, tentou forçar o dono da casa a realizar transferências bancárias pelo celular. Ninguém ficou ferido.Antes de fugir, os criminosos amarraram os adultos com abraçadeiras de nylon, recolheram os celulares das vítimas e levaram o aparelho que armazenava as imagens do circuito de câmeras de segurança.A Polícia Civil requisitou perícia e investiga o caso, que foi registrado no 2ºDP de Cotia, na Granja Viana.