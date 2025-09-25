Três escolas permanecem sem aula nesta sexta-feira (26) em Cotia

Segundo a prefeitura, a decisão tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores. Veja a lista


A Prefeitura de Cotia anunciou que as aulas seguem suspensas, nesta sexta-feira (26/09), em três escolas da rede municipal. A decisão foi tomada como medida preventiva após os estragos causados pelo forte temporal que atingiu a cidade na última segunda-feira (22).

As unidades afetadas são:
  • CE Prof. Yveth Nader Cavalcante
  • EM Joaquim Pereira da Silva
  • EM Malvina de Castro
A decisão tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores.

Para avaliar as condições das unidades, a administração instituiu um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com participação de diversas secretarias. Vistorias diárias estão sendo realizadas e a retomada das aulas será liberada gradualmente, conforme a constatação de segurança.

A Secretaria de Educação pediu compreensão das famílias e da comunidade escolar e reforçou que “novas atualizações sobre a volta às aulas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura".
