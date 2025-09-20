Shopping Granja Vianna recebe Mutirão Cadastur durante Semana do Turismo em Cotia

Evento oferece cadastro gratuito no Cadastur, orientação com especialistas e benefícios exclusivos para empreendimentos turísticos

Shopping Granja Vianna. Foto: Divulgação

Entre os dias 22 e 26 de setembro de 2025, o Shopping Granja Vianna será um dos locais de atendimento do Mutirão Cadastur, ação promovida pela Secretaria de Turismo de Cotia em celebração ao Dia Mundial do Turismo (27/09). O mutirão acontece das 10h às 16h e oferecerá gratuitamente serviços de inclusão no Cadastur, orientações sobre os benefícios do cadastro e conversas com especialistas do setor.

Benefícios do Cadastur:

Acesso a linhas de crédito exclusivas (BNDES, Caixa, BB)

Maior visibilidade nacional em plataforma oficial do Ministério do Turismo

Participação em feiras e eventos governamentais

Capacitações e cursos gratuitos

Fortalecimento e profissionalização do negócio

O Cadastur é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo, ferramenta oficial para formalizar e organizar o setor em todo o país. Embora o registro seja obrigatório para segmentos como agências de turismo, meios de hospedagem, transportadoras turísticas e guias, a recomendação da Secretaria é que todos os empreendimentos relacionados ao setor façam a inscrição.Segundo o secretário de Turismo de Cotia, Agnaldo Alfredo, o cadastro garante diversas vantagens., destacou.Além do Shopping Granja Vianna, o atendimento presencial também acontecerá no The Square Open Mall e no Poupa Shopping Cotia, de forma simultânea.Mutirão Cadastur – Semana de Conscientização do Turismo📅 De 22 a 26 de setembro de 2025🕙 Das 10h às 16hShopping Granja Vianna: Rod. Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho (sentido capital)The Square: Rod. Raposo Tavares, km 22 – Lageadinho (sentido interior)Poupa Shopping: Rua N. Sra. de Fátima, 833 – Vila Monte SerratCadastro gratuito no CadasturAtendimento com especialistas do setor de turismoOrientações sobre benefícios do programa