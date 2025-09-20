Beto Trapiá: entre o pedal, o rock e a busca por evolução pessoal

Paulistano, pai de três e fã de Raul Seixas, ciclista encontrou no esporte muito mais do que um meio de transporte: disciplina, foco e reencontro consigo mesmo

Beto Trapiá, ciclista. Foto: Neto Rossi

Albertino Dias Trapiá, mais conhecido como Beto Trapiá, nasceu em São Paulo em 1986. Paulistano, pai de três filhos e fã de rock, ele carrega desde a infância uma relação especial com a bicicleta.



Beto com sua esposa e filhos

Aos poucos, ele foi adquirindo novas bikes, equipamentos melhores e aperfeiçoando os treinos. Mas a principal conquista não foi material: o ciclismo trouxe aprendizados de paciência, autocontrole, foco, disciplina e compromisso consigo mesmo.



Hoje, além de pedalar, Beto também corre pela manhã, sempre conciliando esporte, trabalho e vida familiar. Para ele, a bicicleta deixou de ser apenas um meio de transporte e se tornou um caminho de evolução pessoal e reencontro interior.



Fora das pistas, Beto cultiva outra paixão: o rock’n’roll. Cresceu ouvindo Raul Seixas e guarda em casa uma coleção de discos e memórias do cantor, que o acompanham como trilha sonora de sua história.



Com uma vida simples, dividida entre a família, o trabalho, o esporte e a música, Beto Trapiá é exemplo de como pequenas escolhas podem transformar a rotina e revelar novas formas de equilíbrio e autoconhecimento.



Confira a entrevista completa abaixo:







Embora o ciclismo sempre fizesse parte de sua vida, foi em 2022 que o esporte voltou a ocupar espaço de destaque.No trajeto diário de 10 km entre casa e trabalho, Beto reencontrou no pedal não apenas praticidade, mas também motivação.O que começou como necessidade se transformou em treinos leves, depois em disciplina, paixão e, por fim, em um estilo de vida.