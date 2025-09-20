Beto Trapiá: entre o pedal, o rock e a busca por evolução pessoal

Paulistano, pai de três e fã de Raul Seixas, ciclista encontrou no esporte muito mais do que um meio de transporte: disciplina, foco e reencontro consigo mesmo
|Beto Trapiá, ciclista. Foto: Neto Rossi
Albertino Dias Trapiá, mais conhecido como Beto Trapiá, nasceu em São Paulo em 1986. Paulistano, pai de três filhos e fã de rock, ele carrega desde a infância uma relação especial com a bicicleta.
Embora o ciclismo sempre fizesse parte de sua vida, foi em 2022 que o esporte voltou a ocupar espaço de destaque.
No trajeto diário de 10 km entre casa e trabalho, Beto reencontrou no pedal não apenas praticidade, mas também motivação.
O que começou como necessidade se transformou em treinos leves, depois em disciplina, paixão e, por fim, em um estilo de vida.
|Beto com sua esposa e filhos
Aos poucos, ele foi adquirindo novas bikes, equipamentos melhores e aperfeiçoando os treinos. Mas a principal conquista não foi material: o ciclismo trouxe aprendizados de paciência, autocontrole, foco, disciplina e compromisso consigo mesmo.
Hoje, além de pedalar, Beto também corre pela manhã, sempre conciliando esporte, trabalho e vida familiar. Para ele, a bicicleta deixou de ser apenas um meio de transporte e se tornou um caminho de evolução pessoal e reencontro interior.
Fora das pistas, Beto cultiva outra paixão: o rock’n’roll. Cresceu ouvindo Raul Seixas e guarda em casa uma coleção de discos e memórias do cantor, que o acompanham como trilha sonora de sua história.
Com uma vida simples, dividida entre a família, o trabalho, o esporte e a música, Beto Trapiá é exemplo de como pequenas escolhas podem transformar a rotina e revelar novas formas de equilíbrio e autoconhecimento.
Confira a entrevista completa abaixo:
