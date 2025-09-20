Pedágio eletrônico da Raposo Tavares: como será a cobrança para quem tem TAG?

Novo sistema Siga Fácil começa a operar em outubro em trechos da rodovia

Raposo Tavares. Foto: Sorocabana

Motoristas que utilizarem o dispositivo eletrônico (TAG) terão direito a descontos automáticos no novo sistema de pedágio eletrônico Siga Fácil, que começa a operar na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) no dia 1º de outubro.

Os benefícios incluem redução de 5% em cada transação e até 20% de desconto adicional para usuários frequentes que passam mais de uma vez pelo mesmo pórtico no mesmo sentido durante o mês.O Desconto Básico de Tarifa (DBT) garante 5% de abatimento no valor de cada pedágio pago com TAG. Já o Desconto de Usuário Frequente (DUF) pode chegar a 20% para veículos leves que utilizarem repetidamente o mesmo pórtico, no mesmo sentido, dentro de 30 dias.Segundo a concessionária CCR Sorocabana, responsável pela rodovia, esses benefícios “incentivam o uso do sistema eletrônico, que torna a viagem mais rápida e econômica”.A cobrança eletrônica começa à zero hora de 1º de outubro de 2025, em três pórticos já instalados na SP-270:km 48 – São Roque: R$ 5,05 por sentidokm 83 – Sorocaba: R$ 4,95 por sentidokm 111 – Araçoiaba da Serra: R$ 4,20 por sentidoAs motocicletas estão isentas do pagamento.O TAG é um dispositivo eletrônico semelhante a uma etiqueta adesiva instalada no para-brisa do veículo. Ele é lido automaticamente pelos sensores dos pórticos e permite a cobrança sem que o motorista precise parar.A CCR Sorocabana informou que aceita todas as operadoras de TAG, e cada empresa oferece planos e benefícios diferentes, como isenção de mensalidade, convênios com bancos, descontos em abastecimento e parcerias com estabelecimentos comerciais.Os motoristas que ainda não possuem o dispositivo poderão pagar de forma digital em até 30 dias após a passagem pelo pedágio. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito nos seguintes canais:Site: www.pedagiodigital.comAplicativo CCR RodoviasWhatsApp (ChatBot oficial): 0800 252 7280Nesses canais, basta informar a placa do veículo para consultar e quitar os débitos.As atuais praças com cabines físicas serão desativadas gradualmente e deverão ser demolidas em até seis meses após a implantação do Siga Fácil. De acordo com a concessionária, a medida garante mais fluidez no trânsito, redução no tempo de viagem e menor emissão de poluentes, além de modernizar o sistema de cobrança nas rodovias.