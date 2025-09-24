Shopping Granja Vianna realiza encontro de carros clássicos e modificados neste domingo (28)

Exposição reúne colecionadores, raridades automotivas e sorteios no dia 28 de setembro, com entrada gratuita para pedestres
O Shopping Granja Vianna, empreendimento administrado pela Alqia, promove a terceira edição do Encontro de Lendas, uma exposição que reúne colecionadores de carros clássicos e modificados.
Com entrada gratuita para pedestres, o evento acontece no dia 28 de setembro e contará com veículos raros, sorteios de brindes e uma estrutura completa, que inclui praça de alimentação e restaurantes do empreendimento, ideais para refeições e momentos de descanso tanto dos visitantes quanto dos expositores.
“Promover encontros como este reforça nosso compromisso de ser um espaço, que acolhe diferentes públicos e oferece experiências para todas as idades. É um momento de integração, em que lazer, cultura e paixão pelo automobilismo se unem em um espaço acessível e acolhedor”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
Para os expositores, a participação tem custo de R$ 30, com vagas limitadas e estacionamento incluso. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no local, no dia do evento, e a organização recomenda chegar com antecedência para garantir a vaga.
3° Encontro de Lendas | Shopping Granja Vianna
Data: 28 de setembro
Horário: das 9h às 14h
Local: Piso G3
Entrada gratuita para visitantes
