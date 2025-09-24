Morador de Cotia com transtornos mentais está desaparecido há mais de uma semana

Davi foi visto pela última vez próximo ao Parque Ecológico Chico Anysio

Davi está desaparecido desde o dia 16 de setembro. Foto: Arquivo Pessoal







Qualquer informação, ligar para (11) 94015-8587.

Morador do Jardim Araruama, em Cotia, Davi Silva Gomes do Nascimento, de 34 anos, está desaparecido desde o dia 16 de setembro.Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado por Maria Edileuza de Souza Santos, que cuida de Davi desde a infância, o homem possui transtornos mentais e já havia desaparecido em outras ocasiões.Ao Cotia e Cia, Maria disse que ele foi visto pela última vez próximo ao Parque Ecológico Chico Anysio, no Jardim Nossa Senhora das Graças. Ele vestia camisa cinza, bermuda e chinelos pretos.Durante o registro, a Polícia Civil orientou a responsável sobre os procedimentos a serem adotados em caso de localização do desaparecido.