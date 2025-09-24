Morador de Cotia com transtornos mentais está desaparecido há mais de uma semana

Daniel Harzer

Davi foi visto pela última vez próximo ao Parque Ecológico Chico Anysio

Davi está desaparecido desde o dia 16 de setembro. Foto: Arquivo Pessoal


Por Daniel Harzer

Morador do Jardim Araruama, em Cotia, Davi Silva Gomes do Nascimento, de 34 anos, está desaparecido desde o dia 16 de setembro.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado por Maria Edileuza de Souza Santos, que cuida de Davi desde a infância, o homem possui transtornos mentais e já havia desaparecido em outras ocasiões.

Ao Cotia e Cia, Maria disse que ele foi visto pela última vez próximo ao Parque Ecológico Chico Anysio, no Jardim Nossa Senhora das Graças. Ele vestia camisa cinza, bermuda e chinelos pretos.

Durante o registro, a Polícia Civil orientou a responsável sobre os procedimentos a serem adotados em caso de localização do desaparecido. 

Qualquer informação, ligar para (11) 94015-8587.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem