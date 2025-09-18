Shopping Granja Vianna agora tem coworking gratuito

Empreendimento aposta em conveniência, lazer e bem-estar em um só lugar.
|Foto divulgação
O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, acaba de ampliar seu mix de serviços com a inauguração de um coworking gratuito. A novidade que já está em funcionamento no piso L2, reforça o posicionamento do empreendimento como um centro de conveniência, lazer e serviços na região de Cotia.
“Esse espaço reafirma nosso compromisso em oferecer um mix cada vez mais completo e alinhado às necessidades do dia a dia dos nossos visitantes. O shopping é um espaço de convivência que reúne conveniência, lazer e bem-estar em um só lugar”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
O coworking oferece infraestrutura moderna, climatização e áreas preparadas para estudo, trabalho individual ou reuniões.
O Shopping Granja Vianna funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.