Morador em situação de rua é encontrado morto na Praça da Matriz, em Cotia

|Caso ocorreu no centro de Cotia, na Praça da Matriz. Foto: Google Street Views
Um morador em situação de rua, de 53 anos, foi encontrado morto na Praça da Matriz, no centro de Cotia, na manhã desta quarta-feira (17).
A vítima, conhecida como Carlinhos, não portava documentos no momento em que foi localizada. Segundo relatos, ele já enfrentava problemas de saúde e tinha câncer, além de outras complicações.
A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.
O QUE DIZ A SSP
Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que guardas municipais realizavam patrulhamento quando receberam denúncias sobre um morador de rua desacordado. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da vítima.
De acordo com a SSP, a perícia técnica esteve no local, e o caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Cotia, que realiza diligências para esclarecer a causa do falecimento.
