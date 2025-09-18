Morador em situação de rua é encontrado morto na Praça da Matriz, em Cotia

Neto Rossi

A perícia técnica esteve no local, e o caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Cotia

Caso ocorreu no centro de Cotia, na Praça da Matriz. Foto: Google Street Views

Um morador em situação de rua, de 53 anos, foi encontrado morto na Praça da Matriz, no centro de Cotia, na manhã desta quarta-feira (17).

A vítima, conhecida como Carlinhos, não portava documentos no momento em que foi localizada. Segundo relatos, ele já enfrentava problemas de saúde e tinha câncer, além de outras complicações.

A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada. 

O QUE DIZ A SSP

Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que guardas municipais realizavam patrulhamento quando receberam denúncias sobre um morador de rua desacordado. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da vítima.

De acordo com a SSP, a perícia técnica esteve no local, e o caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Cotia, que realiza diligências para esclarecer a causa do falecimento.

(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA COM A NOTA DA SSP-SP)

Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem