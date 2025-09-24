Café, whey e suplementos são retirados do mercado pela Anvisa; veja quais

Agência determinou apreensão de produtos após identificar origem desconhecida, risco de contaminação e falhas graves em empresas fabricantes

Foto: Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extraforte e do café tradicional da marca Câmara, de empresa com origem desconhecida. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do produto.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro confirmar que as empresas indicadas nas embalagens não estavam regulares. Um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (RJ) encontrou fragmentos semelhantes a vidro no lote nº 160229 do café. “Todas as unidades e lotes do café estão proibidos”, reforçou a agência.Além do café, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os alimentos, incluindo suplementos alimentares, da empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.. A inspeção sanitária realizada entre 15 e 17 de setembro apontou falhas graves nas boas práticas de fabricação. Entre as irregularidades estão ausência de responsável técnico, falhas no controle da água, falta de rastreabilidade de matérias-primas e ausência de registros de produção.Outro item afetado pela decisão foi o suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus, fabricado pela Nutrimix A. Suplementos SLU. A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes, proibindo sua fabricação, importação, venda e uso.De acordo com a agência, a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., verdadeira responsável pelo produto, informou que a fabricação havia sido encerrada no início de 2024 e que não possui vínculo com a empresa Nutrimix A., citada nas embalagens ainda encontradas no mercado.