Raposo Tavares inicia transição de praças físicas para pedágio eletrônico Siga Fácil

Cabines tradicionais serão desativadas em São Roque, Alumínio e Araçoiaba

A partir da zero hora do dia 1º de outubro, as praças físicas de pedágio da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nos quilômetros 47,5 em São Roque, 79,1 em Alumínio e 111,8 em Araçoiaba da Serra, serão oficialmente desativadas.

A mudança marca a entrada em operação do pedágio eletrônico Siga Fácil, sistema que substitui as cabines tradicionais por pórticos de cobrança eletrônica.
 
Segurança e orientação

Para garantir a segurança na transição, a concessionária Sorocabana informou que reforçará a sinalização das áreas e implantará um novo sistema de tráfego nos locais das antigas cabines.

  • Placas verticais e horizontais indicarão velocidade segura
  • Orientação do fluxo de veículos será mantida
  • Folhetos explicativos estão sendo distribuídos desde 19 de setembro
  • Expectativa de entrega: 60 mil folhetos até 10 de outubro
 
Valores do pedágio Siga Fácil

A cobrança será realizada nos três pórticos já instalados na rodovia, com valores por sentido:

  • km 48 – São Roque: R$ 5,05
  • km 83 – Sorocaba: R$ 4,95
  • km 111 – Araçoiaba: R$ 4,20

Motocicletas estão isentas da cobrança.
 
Como funciona para quem possui tag

  • O sistema é totalmente automático
  • Dispositivo eletrônico (tag) deve ser fixado no para-brisa, próximo ao retrovisor
  • Sensores identificam a tag e liberam o pagamento
  • Todas as operadoras de tag são aceitas

Como pagar para quem não tem tag

Motoristas sem tag podem pagar em até 30 dias após a passagem pelos seguintes canais:

Site: https://www.pedagiodigital.com/
Aplicativo: CCR Rodovias
WhatsApp (ChatBot oficial): 0800 252 7280

Nestes canais, é possível consultar débitos vinculados à placa do veículo e efetuar o pagamento via Pix ou cartão de crédito.
