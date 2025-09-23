Raposo Tavares inicia transição de praças físicas para pedágio eletrônico Siga Fácil

Cabines tradicionais serão desativadas em São Roque, Alumínio e Araçoiaba

Foto: Sorocabana

A partir da zero hora do dia 1º de outubro, as praças físicas de pedágio da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nos quilômetros 47,5 em São Roque, 79,1 em Alumínio e 111,8 em Araçoiaba da Serra, serão oficialmente desativadas.



Segurança e orientação



Para garantir a segurança na transição, a concessionária Sorocabana informou que reforçará a sinalização das áreas e implantará um novo sistema de tráfego nos locais das antigas cabines.



Placas verticais e horizontais indicarão velocidade segura

Orientação do fluxo de veículos será mantida

Folhetos explicativos estão sendo distribuídos desde 19 de setembro

Valores do pedágio Siga Fácil



A cobrança será realizada nos três pórticos já instalados na rodovia, com valores por sentido:



km 48 – São Roque: R$ 5,05

km 83 – Sorocaba: R$ 4,95

km 111 – Araçoiaba: R$ 4,20

Como funciona para quem possui tag



O sistema é totalmente automático

Dispositivo eletrônico (tag) deve ser fixado no para-brisa, próximo ao retrovisor

Sensores identificam a tag e liberam o pagamento

Todas as operadoras de tag são aceitas

Como pagar para quem não tem tag



Motoristas sem tag podem pagar em até 30 dias após a passagem pelos seguintes canais:



Site:

Aplicativo: CCR Rodovias

WhatsApp (ChatBot oficial): 0800 252 7280



