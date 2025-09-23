Raposo Tavares inicia transição de praças físicas para pedágio eletrônico Siga Fácil

Cabines tradicionais serão desativadas em São Roque, Alumínio e Araçoiaba
|Foto: Sorocabana
A partir da zero hora do dia 1º de outubro, as praças físicas de pedágio da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nos quilômetros 47,5 em São Roque, 79,1 em Alumínio e 111,8 em Araçoiaba da Serra, serão oficialmente desativadas.
A mudança marca a entrada em operação do pedágio eletrônico Siga Fácil, sistema que substitui as cabines tradicionais por pórticos de cobrança eletrônica.
Segurança e orientação
Para garantir a segurança na transição, a concessionária Sorocabana informou que reforçará a sinalização das áreas e implantará um novo sistema de tráfego nos locais das antigas cabines.
- Placas verticais e horizontais indicarão velocidade segura
- Orientação do fluxo de veículos será mantida
- Folhetos explicativos estão sendo distribuídos desde 19 de setembro
- Expectativa de entrega: 60 mil folhetos até 10 de outubro
Valores do pedágio Siga Fácil
A cobrança será realizada nos três pórticos já instalados na rodovia, com valores por sentido:
- km 48 – São Roque: R$ 5,05
- km 83 – Sorocaba: R$ 4,95
- km 111 – Araçoiaba: R$ 4,20
Motocicletas estão isentas da cobrança.
Como funciona para quem possui tag
- O sistema é totalmente automático
- Dispositivo eletrônico (tag) deve ser fixado no para-brisa, próximo ao retrovisor
- Sensores identificam a tag e liberam o pagamento
- Todas as operadoras de tag são aceitas
Como pagar para quem não tem tag
Motoristas sem tag podem pagar em até 30 dias após a passagem pelos seguintes canais:
Site: https://www.pedagiodigital.com/
Aplicativo: CCR Rodovias
WhatsApp (ChatBot oficial): 0800 252 7280
Nestes canais, é possível consultar débitos vinculados à placa do veículo e efetuar o pagamento via Pix ou cartão de crédito.