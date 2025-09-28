Quer um novo amigo? Shopping Granja Vianna promove adoção de cães e gatos

Feira acontece todo fim de semana em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo e a loja Pets Emotion

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, realiza todos os finais de semana uma feira de adoção de cães e gatos.

Aos sábados, o público encontra cães em busca de um lar cheio de amor, enquanto os domingos são dedicados aos gatos.

A iniciativa é realizada em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo, que atua no resgate e na reabilitação de animais em situação de abandono, e com a loja Pets Emotion, localizada no piso L2 do shopping, onde os bichinhos aguardam para conhecer suas novas famílias.

O objetivo é proporcionar uma nova chance para esses pets e, ao mesmo tempo, oferecer aos visitantes a oportunidade de levar para casa um amigo leal e cheio de carinho.

Além de adotar, os interessados também podem obter orientações sobre cuidados, alimentação e adaptação dos novos companheiros. Todos os animais são entregues vacinados, vermifugados e, no caso dos adultos, castrados.





Serviço – Feira de Adoção de Cães e Gatos

📍 Local: Loja Petsemotion – Piso L2, Shopping Granja Vianna

📅 Quando: sábados (cães) e domingos (gatos)

⏰ Horário: durante o funcionamento do shopping

💛 Parceria: ONG Vira Lata Vira Amigo e Petsemotion