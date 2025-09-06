6 dias após temporal, duas escolas de Cotia continuam com aulas prejudicadas

Segundo a gestão municipal as aulas nas duas unidades serão normalizadas na quarta-feira (1).









A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que duas escolas continuam com aulas prejudicadas nesta segunda-feira (29/09) e terça-feira (30/09).segue com aulas suspensas até terça-feira. Já naa suspensão segue também até terça-feira para turmas da sala 03 – Jardim II A (manhã) e Maternal II A (tarde); sala 04 – Maternal I. Para as demais salas, aula normal.Segundo a gestão municipal as aulas nas duas unidades serão normalizadas na quarta-feira (1).A suspensão se dá por conta de alguns problemas apresentados em diversas escolas em função do grande volume de chuva da última segunda-feira (22).