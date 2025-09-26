Cotia, Embu das Artes e Barueri recebem novas viaturas da Polícia Militar

Cidades está entre os municípios contemplados na renovação da frota que reforça segurança na Grande São Paulo
|Foto: SSP
O Governo de São Paulo entregou, nesta quinta-feira (25), 91 novas viaturas para a Polícia Militar.
Cotia está entre as cidades beneficiadas, ao lado de Barueri, Embu das Artes, Guarulhos, Mauá, além de batalhões da capital e do ABC Paulista (São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul).
O investimento total foi de R$ 14,8 milhões.
A solenidade de entrega ocorreu no Quartel do Comando Geral da PM, na região central da capital.
Durante o evento, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou a importância da ampliação da frota. “Essa entrega representa mais um investimento nas forças de segurança de todo o estado, garantindo melhores condições de trabalho aos nossos policiais e fortalecendo a atuação nas ruas. Com a modernização e ampliação da frota, aumentamos nossa capacidade de resposta ao crime organizado e asseguramos mais proteção à população”, afirmou.
Segundo o governo estadual, o objetivo é modernizar os veículos usados pela corporação, garantindo maior eficiência no atendimento de ocorrências e nas ações preventivas, além de reforçar a sensação de segurança da população.