Acesso da Raposo Tavares em São Roque será fechado para obras de duplicação

Intervenção no km 46 começa em 22/09 e segue até 07/10; moradores devem usar rota alternativa pela rua Pinheiral

Foto: Sorocabana

A ViaOeste informou que, devido ao avanço das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), será necessário fechar o acesso localizado no km 46, pista oeste (sentido interior), que dá ligação à rua Mario Almeida de Oliveira, nos bairros Taipas de Pedras e Caetê, em São Roque.

O fechamento começa na próxima segunda-feira (22) e se estenderá até 7 de outubro, período em que será executada a barreira rígida de concreto que integra o novo dispositivo de retorno em construção no trecho.Como rota alternativa, os motoristas e moradores da região devem utilizar a rua Pinheiral, próximo ao restaurante Galo Gordo. Após a conclusão das obras, o acesso será feito pela nova Via Municipal, que também está em construção e será liberada até a mesma data.A concessionária orienta os usuários a respeitarem a sinalização, programarem os deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pelo local.