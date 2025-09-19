Itapevi abre 32 vagas temporárias para motoristas na Saúde

Seleção inclui análise de experiência, prontuário de trânsito e prova prática; edital já está disponível

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de motoristas que irão atuar na área da saúde. São 32 vagas distribuídas entre a Secretaria de Saúde (5), o Pronto-Socorro (14) e o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (13). O edital foi publicado nesta terça-feira (16).



3 de outubro: publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Município

10 de outubro: convocação para prova prática

19 de outubro: realização da prova prática

21 de outubro: divulgação do resultado da prova prática

31 de outubro: homologação final do processo seletivo

Mais informações



O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Itapevi. Dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente na Secretaria de Administração (Rua Isola Belli Leonardi, 8 – Vila Nova Itapevi), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelos telefones (11) 4143-7500 e e-mail processoseletivo@itapevi.sp.gov.br

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 19 e 23 de setembro, pelo link shre.ink/Svme. Para participar, é necessário anexar a documentação exigida, incluindo CNH categoria D ou superior, comprovante de escolaridade e, conforme a vaga, certificados de cursos específicos para condução de veículos de emergência e atendimento pré-hospitalar.O processo seletivo será composto por análise de experiência profissional e do prontuário de infrações de trânsito.