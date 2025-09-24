Foragido com 65 antecedentes criminais é capturado pela PM em Vargem Grande Paulista

Homem tentou se passar pelo irmão durante abordagem, mas acabou preso e encaminhado à Delegacia de Cotia

Foto: PMSP

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Militar prendeu um criminoso foragido da Justiça no bairro Jardim São Marcos, em Vargem Grande Paulista.





O homem, que era procurado por furto, já acumulava 65 antecedentes criminais.



A prisão foi realizada por uma equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Segundo a corporação, durante patrulhamento na região, os policiais suspeitaram da atitude do indivíduo, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.



Ao ser abordado, o homem forneceu a identidade do irmão para despistar os militares, mas acabou revelando seu verdadeiro nome pouco depois.





Em consulta, a PM confirmou que ele possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo, receptação e furto, além de um mandado de prisão em aberto por furto.



O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça.