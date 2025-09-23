Prefeitura de Cotia esclarece sobre radares vistos nas ruas da cidade

Segundo a Setram, aparelhos não estavam em funcionamento e foram retirados após notificação à empresa responsável

Um dos equipamentos foi flagrado na Água Espraiada, região de Caucaia do Alto. Foto: Alex da Força

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), esclareceu que os equipamentos de fiscalização eletrônica recentemente avistados em alguns pontos da cidade não estavam em funcionamento e não chegaram a ser oficialmente instalados.





A nota de esclarecimento foi enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (23). O prefeito Welington Formiga chegou a comentar sobre o problema. Veja no vídeo abaixo:









De acordo com a pasta, assim que foi identificada a movimentação dos novos aparelhos, a empresa responsável foi notificada para realizar a retirada imediata, já que não havia programação oficial para instalação de radares nos locais em questão.



A Setram reforçou que nenhum equipamento pode entrar em operação sem o cumprimento de todos os trâmites legais, que incluem a aferição e certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), além da divulgação prévia à população. O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir transparência e segurança jurídica em todo o processo.



A Secretaria destacou ainda que a gestão municipal mantém o compromisso com a mobilidade urbana responsável, priorizando sempre a segurança viária da população.