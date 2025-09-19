Polícia recupera motocicleta furtada e prende homem em Vargem Grande Paulista

Condutor foi detido por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

Foto: PMSP

Na quarta-feira (17), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Vargem Grande Paulista.

Segundo a corporação, a ação começou após o sistema de monitoramento por câmeras do município identificar uma motocicleta circulando com placa de outro veículo e com baixa permanente no Detran/SP. A equipe policial localizou o condutor na Avenida Presidente Tancredo Neves e realizou a abordagem.Durante a fiscalização, os policiais constataram que a numeração original do chassi e do motor havia sido suprimida. Uma vistoria detalhada confirmou, por meio da etiqueta destrutiva original do fabricante, que a motocicleta era produto de furto registrado em 2020.O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Vargem Grande Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão e determinou a elaboração do boletim de ocorrência. A motocicleta foi apreendida e permanecerá à disposição da Justiça.