Perseguição termina em morte após troca de tiros na Castello Branco, em Itapevi

Ocorrência aconteceu após assalto em Itapevi e foi registrada na delegacia da cidade

Foto: Artesp

Um homem morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (30), após perseguição na Rodovia Castello Branco, em Itapevi.

Segundo informações apuradas no local, o suspeito conduzia um Chevrolet Onix depois de assaltar um estabelecimento na região.Viaturas da PM iniciaram a perseguição, que seguiu pela rodovia em direção à capital.Durante a ação, policiais da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) se juntaram à ocorrência.Na altura do quilômetro 32, o homem teria atirado contra as equipes, que reagiram. Ele foi alvejado e não resistiu aos ferimentos.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapevi, que ficará responsável pelas investigações sobre o assalto e as circunstâncias do confronto.