Jovem de Cotia conquista título panamericano de jiu-jitsu em São Paulo

Isabella de Souza, 17 anos. Foto: Divulgação

A jovem cotiana Isabella de Souza Correa Silva, de 17 anos, conquistou neste domingo (28) o título de campeã panamericana de jiu-jitsu na categoria juvenil peso pesado.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), reuniu mais de três mil atletas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, durante o último fim de semana.Atleta da Gracie Barra Cotia, Isabella treina há apenas um ano e meio sob orientação do professor Adriano “Branco” e já coleciona resultados expressivos.Antes do Panamericano, a lutadora havia conquistado seis medalhas de ouro e duas de prata em diferentes competições regionais e nacionais.O título reforça o potencial da jovem cotiana como promessa do esporte e um dos destaques da nova geração do jiu-jitsu brasileiro.