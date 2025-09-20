Cotia lança programa de recuperação fiscal com anistia de até 100% em juros e multas

Programa vale para IPTU, ISS, ITBI e outras taxas; adesão pode ser feita on-line ou no CIT; saiba mais

Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (PREFIS 2025), que concede anistia de juros e multas em débitos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2024. O benefício pode chegar a 100% de desconto e os contribuintes têm até 28 de novembro de 2025 para regularizar a situação.

À vista: 100% de desconto em juros e multas

De 2 a 12 parcelas: 50% de desconto

De 13 a 24 parcelas: 40% de desconto

De 25 a 36 parcelas: 30% de desconto

Cotia: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – Pq. Dom Henrique

Caucaia do Alto: Av. Roque Celestino Pires, 1204

Granja Viana: Av. Denne, 163 – Parque São George



Para aderir, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. Empresas devem levar também procuração e contrato social.

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o objetivo é oferecer aos inadimplentes a oportunidade de quitar tributos municipais e evitar novas cobranças. Podem ser incluídos no programa débitos de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas diversas, preços públicos e multas administrativas. Estão fora do benefício as multas de trânsito, descumprimento de contratos e valores de decisões judiciais.O pagamento pode ser feito à vista, garantindo 100% de isenção em juros e multas, ou parcelado em até 36 vezes. As parcelas não podem ser inferiores a R$ 50 para pessoa física e R$ 100 para pessoa jurídica, com vencimento sempre no quinto dia útil de cada mês. O contribuinte pode pagar por boleto ou Pix.A adesão pode ser feita presencialmente, no Centro Integrado Tributário (CIT), com agendamento prévio, ou de forma on-line pelo site da Prefeitura.