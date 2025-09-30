Outubro Rosa em Cotia terá mutirão de exames e vacinação em três sábados

Ações da Secretaria de Saúde incluem mamografia, Papanicolaou e atualização vacinal; Dia D será em 18 de outubro, com mais UBSs abertas

Foto: Secom Cotia

Durante o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Secretaria de Saúde de Cotia vai intensificar os atendimentos com uma série de ações especiais. Serão três sábados de mobilização — dias 4, 11 e 18 de outubro — com realização de mamografias, coletas de Papanicolaou e atualização vacinal.

Nos dias 4 e 11 de outubro, das 8h às 16h, serão feitos exames de Papanicolaou em mulheres de 25 a 64 anos, sem necessidade de pedido médico ou agendamento. O atendimento será por ordem de chegada, com orientações: não estar menstruada, não ter tido relação sexual nos dois ou três dias anteriores e não usar medicamento vaginal.As mamografias serão destinadas a mulheres de 50 a 69 anos que não realizaram o exame nos últimos dois anos. Nesse caso, é preciso agendar o atendimento na UBS mais próxima, mas não será necessário pedido médico.No dia 18 de outubro, acontecerá o Dia D, também das 8h às 16h, quando além das coletas de Papanicolaou e mamografias, haverá atualização vacinal para todas as idades. Nessa data, a mobilização se estenderá a mais Unidades Básicas de Saúde: Atalaia, Caucaia, Portão, Assa e Caputera.A Secretaria de Saúde lembra ainda que a coleta de Papanicolaou está disponível o ano todo nas UBSs, sem necessidade de pedido médico.