Colisão entre carreta e carro provoca congestionamento no Rodoanel nesta terça-feira

Acidente ocorreu por volta das 9h, entre Osasco e Carapicuíba

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta causou 6 km de congestionamento no Rodoanel Mário Covas, no trecho entre Carapicuíba e Osasco, na manhã desta terça-feira (30). O incidente ocorreu por volta das 9h, no km 15, sentido externo da pista dupla.

De acordo com informações coletadas no local, um Nissan Sentra trafegava pela faixa 1, em meio à tráfego lento, quando uma carreta Scania, que tentava mudar da faixa 2 para a faixa 1, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo de passeio.Apesar do impacto, não houve feridos, e as autoridades de trânsito trabalham para liberar o fluxo de veículos e minimizar o congestionamento.Motoristas que passam pelo trecho devem manter atenção redobrada e reduzir a velocidade, respeitando a sinalização temporária no local.