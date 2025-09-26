Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro mobiliza mais de 80 agentes em Cotia, Osasco e Ibiúna

A cidade de Cotia foi um dos alvos principais de uma grande operação deflagrada nesta sexta-feira (26) pela Polícia Militar e pelo Ministério Público de São Paulo.





A ação conjunta de inteligência tem como objetivo combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, além de cumprir três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão.



Segundo as investigações, a quadrilha também estaria envolvida em roubos e no financiamento de outras atividades criminosas.



Participam da operação equipes dos 5º e 14º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Sorocaba. Além de Cotia, os agentes atuam nos municípios de Ibiúna e Osasco.



Ao todo, a ofensiva mobiliza 64 policiais militares em 16 viaturas e 20 agentes do Gaeco em 9 veículos, que cumprem diligências em sete endereços diferentes.