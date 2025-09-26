ONG em Cotia abre inscrições para cursos gratuitos voltados a meninas e mulheres

Com mais de 60 anos de atuação, instituição oferece formação técnica em Enfermagem, Gastronomia e atividades de contraturno escolar
|Foto: Divulgação
A Afesu (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários), organização social pioneira na educação feminina no Brasil, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de 2026. As oportunidades são voltadas exclusivamente para meninas e mulheres e contemplam formações técnicas em Enfermagem, Gastronomia e atividades de contraturno escolar.
Com 62 anos de história, a Afesu busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho, fortalecer a autoestima e formar novas lideranças femininas. “As oportunidades oferecidas pela Afesu mostram que o empoderamento de meninas e mulheres, alcançado pela educação, gera uma transformação duradoura, não só em suas vidas, mas também nas de suas famílias, ao abrir portas para o mercado de trabalho”, afirma Sonia de Almeida, diretora executiva da instituição.
O processo seletivo leva em conta critérios socioeconômicos, disponibilidade e motivação das candidatas, podendo incluir entrevistas. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp das unidades da Afesu, e em casos específicos, é possível ingressar mesmo após o início das aulas. Todas as participantes recebem certificado de conclusão.
Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro cresceu de 34,8% em 1990 para 52,2% em 2023. Nesse cenário, iniciativas como a da Afesu reforçam a importância da educação gratuita e de qualidade para garantir oportunidades profissionais às mulheres.
Serviço – Cursos gratuitos Afesu 2026
Técnico em Enfermagem – Unidade Afesu Veleiros
Presencial, reconhecido pelo MEC
Aulas teóricas, práticas em laboratório e estágios em unidades de saúde
Público: jovens de 17 a 23 anos, formadas ou no 3º ano do Ensino Médio
Duração: 2 anos
Técnico em Gastronomia – Unidade Afesu Moinho
Presencial, reconhecido pelo MEC
Aulas teóricas e práticas em culinária, confeitaria, cozinha brasileira, internacional e contemporânea
Público: jovens formadas ou cursando o último ano do Ensino Médio
Duração: 1 ano
Contraturno escolar – Unidades Afesu Moinho, Afesu Morro Velho e Afesu Veleiros
Atividades cognitivas, socioemocionais e culturais
Oficinas e atividades complementares no período oposto à escola
Público: meninas de 7 a 14 anos
Duração: 1 ano (presencial)
Técnico em Enfermagem – Unidade Afesu Veleiros
Presencial, reconhecido pelo MEC
Aulas teóricas, práticas em laboratório e estágios em unidades de saúde
Público: jovens de 17 a 23 anos, formadas ou no 3º ano do Ensino Médio
Duração: 2 anos
Técnico em Gastronomia – Unidade Afesu Moinho
Presencial, reconhecido pelo MEC
Aulas teóricas e práticas em culinária, confeitaria, cozinha brasileira, internacional e contemporânea
Público: jovens formadas ou cursando o último ano do Ensino Médio
Duração: 1 ano
Contraturno escolar – Unidades Afesu Moinho, Afesu Morro Velho e Afesu Veleiros
Atividades cognitivas, socioemocionais e culturais
Oficinas e atividades complementares no período oposto à escola
Público: meninas de 7 a 14 anos
Duração: 1 ano (presencial)
Certificação: entregue ao final do curso
Inscrições e informações:
Afesu Moinho: https://bit.ly/AfesuMoinho
Afesu Morro Velho: https://bit.ly/AfesuMorroVelho
Afesu Veleiros: https://bit.ly/AfesuVeleiros
Inscrições e informações:
Afesu Moinho: https://bit.ly/AfesuMoinho
Afesu Morro Velho: https://bit.ly/AfesuMorroVelho
Afesu Veleiros: https://bit.ly/AfesuVeleiros