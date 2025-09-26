ONG em Cotia abre inscrições para cursos gratuitos voltados a meninas e mulheres

Com mais de 60 anos de atuação, instituição oferece formação técnica em Enfermagem, Gastronomia e atividades de contraturno escolar

A Afesu (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários), organização social pioneira na educação feminina no Brasil, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de 2026. As oportunidades são voltadas exclusivamente para meninas e mulheres e contemplam formações técnicas em Enfermagem, Gastronomia e atividades de contraturno escolar.





Serviço – Cursos gratuitos Afesu 2026



Técnico em Enfermagem – Unidade Afesu Veleiros

Presencial, reconhecido pelo MEC

Aulas teóricas, práticas em laboratório e estágios em unidades de saúde

Público: jovens de 17 a 23 anos, formadas ou no 3º ano do Ensino Médio

Duração: 2 anos



Técnico em Gastronomia – Unidade Afesu Moinho

Presencial, reconhecido pelo MEC

Aulas teóricas e práticas em culinária, confeitaria, cozinha brasileira, internacional e contemporânea

Público: jovens formadas ou cursando o último ano do Ensino Médio

Duração: 1 ano



Contraturno escolar – Unidades Afesu Moinho, Afesu Morro Velho e Afesu Veleiros

Atividades cognitivas, socioemocionais e culturais

Oficinas e atividades complementares no período oposto à escola

Público: meninas de 7 a 14 anos

Duração: 1 ano (presencial)





Inscrições e informações:



Afesu Moinho:



Afesu Morro Velho:



Afesu Veleiros: Certificação: entregue ao final do cursoInscrições e informações:Afesu Moinho: https://bit.ly/AfesuMoinho Afesu Morro Velho: https://bit.ly/AfesuMorroVelho Afesu Veleiros: https://bit.ly/AfesuVeleiros

Com 62 anos de história, a Afesu busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho, fortalecer a autoestima e formar novas lideranças femininas.afirma Sonia de Almeida, diretora executiva da instituição.O processo seletivo leva em conta critérios socioeconômicos, disponibilidade e motivação das candidatas, podendo incluir entrevistas. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp das unidades da Afesu, e em casos específicos, é possível ingressar mesmo após o início das aulas. Todas as participantes recebem certificado de conclusão.Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro cresceu de 34,8% em 1990 para 52,2% em 2023. Nesse cenário, iniciativas como a da Afesu reforçam a importância da educação gratuita e de qualidade para garantir oportunidades profissionais às mulheres.