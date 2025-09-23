Motociclista morre em acidente com outra moto na Estrada da Roselândia

Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Foto: Artesp





Um grave acidente deixou um motociclista morto na tarde desta segunda-feira (22), no km 41 da Estrada da Roselândia, em Cotia.

Segundo informações coletadas no local, uma Honda Twister que trafegava no sentido norte tentou ultrapassar um ônibus, mas não percebeu a aproximação de uma Honda Start que seguia no sentido sul. Com isso, as duas motocicletas colidiram frontalmente.A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e pelo Corpo de Bombeiros. Um dos motociclistas sofreu apenas ferimentos leves.O condutor da Honda Start chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas às 18h53 evoluiu a óbito devido à gravidade dos ferimentos.Por volta das 18h, o guincho leve-3406 retirou os veículos e os encaminhou à Delegacia de Polícia de Cotia para registro da ocorrência.