Homem é preso em flagrante por assediar mulheres no centro de São Roque

Homem de 39 anos praticou importunação sexual contra três vítimas; crime foi registrado por câmeras de segurança

Imagem: Redes Sociais

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante neste sábado (20) pela Polícia Militar, acusado de praticar importunação sexual contra mulheres na região central de São Roque (SP). Três vítimas já foram identificadas.

Segundo a PM, o primeiro episódio ocorreu na tarde de sexta-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, uma das vítimas caminhava pela calçada quando o suspeito, em uma motocicleta, se aproximou, tocou suas partes íntimas e fugiu em seguida. No mesmo dia, ele teria tentado cometer o mesmo crime com outras mulheres, mas elas conseguiram escapar e acionar a polícia.No sábado, o suspeito tentou cometer novos atos de importunação sexual. A Guarda Civil Municipal (GCM), já ciente das ações do homem, monitorava a área central e conseguiu localizar o suspeito com base nas características repassadas pelo Centro de Comunicação Operacional (CCO). Outra vítima acionou a polícia no mesmo dia, e a equipe da PM o encontrou no bairro Jardim Villaça, conduzindo-o à delegacia.O homem, que é mecânico, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e permanece à disposição da Justiça. Uma das vítimas também registrou boletim de ocorrência na delegacia de São Roque, enquanto outras foram atendidas por equipes da GCM, incluindo a equipe Guardiã Maria da Penha.