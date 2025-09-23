Moto é destruída por incêndio após colisão em Cotia; motorista foge sem prestar socorro

Colisão traseira provocou queda e incêndio; motorista do carro fugiu do local e ocorrência causou 7 km de congestionamento

Foto: Artesp

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (23) causou transtornos no Rodoanel Mário Covas, em Cotia. Segundo informações apuradas, uma motocicleta que seguia no sentido interno da via foi atingida na traseira por um veículo, na altura do km 28, por volta das 6h.



Com o impacto, a moto tombou sobre a faixa 1 e, em seguida, pegou fogo. O veículo envolvido na batida fugiu do local sem prestar socorro. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.



A motocicleta ficou completamente destruída pelas chamas e equipes de atendimento atuaram no local para controlar a situação. O acidente gerou 7 quilômetros de congestionamento no trecho até a remoção dos destroços.



A ocorrência segue em andamento e deverá ser investigada pelas autoridades competentes.