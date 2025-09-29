Animália Park recebe maior encontro de zoológicos e aquários da América Latina

Evento internacional reunirá especialistas e pesquisadores para debater conservação, bem-estar animal e programas de reprodução de espécies ameaçadas

Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história, o Encontro da Associação Euro-Asiática de Zoológicos e Aquários (EARAZA) será realizado no Brasil. A edição de 2025 acontece no Animália Park, em Cotia, de segunda-feira (29/09) a sexta-feira (3/10), marcando um momento inédito para o setor de conservação, pesquisa e bem-estar animal na América Latina.





“É um grande orgulho e também uma imensa responsabilidade sediar essa edição. A agenda voltada à preservação das espécies é uma pauta que une a todos nós.”



A programação do EARAZA 2025 reunirá especialistas, pesquisadores, gestores e representantes de zoológicos e aquários de diversas partes do mundo, com destaque para países asiáticos. O evento inclui conferências, workshops, apresentações científicas e visitas técnicas, abordando temas como:



Tecnologias aplicadas à conservação

Bem-estar animal

Programas de reprodução de espécies ameaçadas

Práticas educativas de impacto social

O encontro simboliza a abertura de um novo capítulo no diálogo internacional sobre conservação e reafirma o compromisso do Brasil em integrar-se às redes globais de proteção da biodiversidade, fortalecendo a colaboração entre instituições do setor e promovendo a troca de conhecimento e experiências para a preservação da fauna mundial. Para o CEO do Animalia Park e do Aquário, Anael Fahel, sediar o encontro representa um marco.A programação do EARAZA 2025 reunirá especialistas, pesquisadores, gestores e representantes de zoológicos e aquários de diversas partes do mundo, com destaque para países asiáticos. O evento inclui conferências, workshops, apresentações científicas e visitas técnicas, abordando temas como:O encontro simboliza a abertura de um novo capítulo no diálogo internacional sobre conservação e reafirma o compromisso do Brasil em integrar-se às redes globais de proteção da biodiversidade, fortalecendo a colaboração entre instituições do setor e promovendo a troca de conhecimento e experiências para a preservação da fauna mundial.

O Animalia Park, anfitrião do evento, é um zoológico moderno e inovador, inaugurado há apenas dois anos, que rapidamente se consolidou como referência na preservação de espécies, inovação em manejo e criação de habitats que reproduzem com excelência os ambientes naturais.