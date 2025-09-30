Itapevi abre inscrições para 50 vagas de estágio de nível superior

Processo seletivo do CIEE oferece oportunidades em diversas áreas e cadastro reserva; inscrições são gratuitas até 16 de outubro
|Foto: Prefeitura de Itapevi
A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), abre na próxima segunda-feira (29) o processo seletivo nº 04/2025 para contratação de estagiários de nível superior. O objetivo é preencher 50 vagas imediatas e formar cadastro reserva para diversas áreas.
As oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física (Bacharelado) e Serviço Social. Destas, 30 vagas são para Direito, 10 para Administração e o restante para Educação Física, com cadastro reserva para os demais cursos.
O estágio terá jornada de 30 horas semanais e oferece bolsa-auxílio de R$ 800 para alunos do 1º ao 4º semestre, R$ 1 mil para 5º e 6º semestre e R$ 1,3 mil a partir do 7º semestre, além de auxílio-transporte de R$ 100 mensais.
Inscrições e seleção
As inscrições são gratuitas e exclusivamente online, pelo site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até o dia 16 de outubro, às 12h.
A seleção será realizada de forma online, por meio de prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Conforme o edital, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. O resultado final será divulgado em 7 de novembro, no site da Prefeitura de Itapevi e no portal do CIEE.
Mais informações
Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria de Administração, localizada na Rua Isola Belli Leonardi, 8 – Vila Nova Itapevi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 4143-7500 ou e-mail sec.administracao@itapevi.sp.gov.br.
Em caso de dificuldades durante a inscrição, os candidatos devem enviar e-mail para eucandidatosp@ciee.ong.br, incluindo nome do processo seletivo, nome completo, CPF, descrição do problema e print da tela com erro. O atendimento ocorre em dias úteis, das 8h às 17h.