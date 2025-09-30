Itapevi abre inscrições para 50 vagas de estágio de nível superior

Processo seletivo do CIEE oferece oportunidades em diversas áreas e cadastro reserva; inscrições são gratuitas até 16 de outubro

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), abre na próxima segunda-feira (29) o processo seletivo nº 04/2025 para contratação de estagiários de nível superior. O objetivo é preencher 50 vagas imediatas e formar cadastro reserva para diversas áreas.