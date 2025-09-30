Gigante do atacarejo amplia atuação em Osasco com abertura de loja e 600 empregos

Loja inaugurada nesta terça-feira tem 14 mil m² e oferece mais de 10 mil produtos e setores de hortifrúti, açougue, padaria e cafeteria

Imagem ilustrativa

O Assaí Atacadista inaugurou nesta terça-feira (30/9) uma nova unidade em Osasco, gerando cerca de 600 empregos diretos e indiretos. A loja abriu às 8h e ocupa um terreno de 14 mil metros quadrados, sendo 6 mil m² destinados à área de vendas.

Localizada na Avenida Valter Boveri, 500, a unidade está instalada no espaço que antes abrigava a garagem da Viação Osasco. Para atender ao grande fluxo de clientes, o estacionamento tem capacidade para 400 veículos, entre carros e motos.A loja oferece mais de 10 mil produtos, distribuídos em setores como hortifrúti, açougue, empório de frios com fatiamento na hora, padaria e cafeteria. Os itens são voltados tanto para comerciantes quanto para consumidores finais, mantendo a proposta do Assaí de preços competitivos e ampla variedade de marcas.A unidade funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h, reforçando o compromisso da rede em oferecer conveniência e qualidade aos clientes da região de Osasco.