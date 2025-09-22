Homem procurado pela Justiça da Bahia é preso durante patrulhamento em Cotia

Indivíduo tinha mandado de prisão em aberto por roubo e foi conduzido ao distrito policial; caso ocorreu na Estrada do Capuava

Foto: PMSP

Na tarde de quinta-feira (19), um homem procurado pela Justiça foi capturado durante patrulhamento preventivo na Estrada do Capuava, em Cotia/SP.

Segundo a Polícia, a equipe foi acionada por seguranças de um condomínio local, que desconfiaram do comportamento do prestador de serviços durante a triagem de entrada. Na abordagem, o indivíduo afirmou já ter sido preso por roubo, mas negou possuir pendências judiciais.Após consultas aos sistemas, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais da Bahia, referente a uma condenação por roubo com pena de quatro anos e nove meses de reclusão em regime semiaberto.O homem foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.