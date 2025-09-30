Grupo Colina recebe pela 4ª vez consecutiva o Prêmio de Qualidade e Excelência da ACEMBRA SINCEP

A premiação destaca empresas que mantêm padrões elevados de gestão, acolhimento e excelência nos serviços prestados às famílias.

O Grupo Colina foi reconhecido pela Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil (ACEMBRA SINCEP) com o Prêmio de Qualidade e Excelência 2025, conquistado pelo quarto ano consecutivo. A premiação destaca empresas que mantêm padrões elevados de gestão, acolhimento e excelência nos serviços prestados às famílias.

Para a diretoria do Grupo Colina, o reconhecimento vai além de um selo:“Este prêmio é resultado do compromisso diário com cada família que confia em nosso cuidado. Ele reflete a dedicação da nossa equipe, que transforma cada atendimento em um gesto de acolhimento e respeito. Recebemos esta conquista com gratidão, mantendo firme nosso propósito de oferecer mais do que serviços funerários: oferecer presença, humanidade e cuidado em cada memória preservada.”

O resultado reafirma a posição do Grupo Colina como referência no setor, unindo tradição, inovação e sensibilidade. A homenagem é também dedicada a todos os colaboradores, cuja atuação é essencial para que o grupo se mantenha entre os principais nomes do segmento funerário no Brasil.

Sobre o Grupo Colina

Fundado em 2002, o Grupo Colina administra os cemitérios Colina dos Ipês (Suzano e Guarulhos) e responsável pelos cemitérios e serviço funeral de Cotia, além de atuar com a Funerária São Jorge (Poá) e floricultura em Suzano e Cotia.

Atualmente, atende mais de 540 mil vidas, sempre pautado pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com a memória e o bem-estar das famílias.

( 11 ) 99986-0077

www.colinadosipes.com.br

@grupocolina