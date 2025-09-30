Cotia recebe Festival do Morango com gastronomia, diversão e sustentabilidade

Evento acontece de 3 a 6 de outubro em frente à Prefeitura, com entrada gratuita e atividades para toda a família

Foto: Divulgação

De 3 a 6 de outubro, Cotia recebe o Festival do Morango, no Espaço de Eventos em frente à Prefeitura Municipal. O evento é gratuito, pet friendly e promete encantar todas as idades, com atrações que combinam gastronomia, lazer e responsabilidade ambiental.



Morango em destaque na gastronomia



O fruto será a estrela do festival, presente em diversas receitas como tortas artesanais, merengues, doces gourmet, milk-shakes e sorvetes. Os bistrôs gastronômicos também trarão opções salgadas, atendendo a todos os paladares.



Diversão para toda a família



O festival oferece um espaço interativo com atividades para crianças e adultos, incluindo:



Jogos de tabuleiro gratuitos, como Uno, Detetive e Dominó;

Parque inflável para as crianças se divertirem;

Área de descanso e lazer para os adultos aproveitarem momentos de tranquilidade.



Sustentabilidade e responsabilidade social



O Festival do Morango também tem compromisso ambiental: a cada mil morangos utilizados, uma árvore será plantada em diferentes cidades do Brasil. Além disso, todo o lixo gerado será separado e destinado à reciclagem, em parceria com empresas especializadas.





Serviço



Evento: Festival do Morango



Local: Espaço de Eventos em frente à Prefeitura de Cotia – R. Av. Professor Manoel José Pedroso, 1347, Parque Bahia



Data: 3 a 6 de outubro



Horário: 12h às 22h



Entrada: Gratuita



Ambiente: Pet Friendly