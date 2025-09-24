GCMs de Osasco são presos em flagrante por sequestro e tentativa de extorsão

PMs abordaram veículo suspeito no Jardim Arpoador e encontraram traficante mantido sob coação; Prefeitura informou que a Corregedoria acompanha o caso

Imagem: SBT News

Dois guardas civis municipais (GCMs) de Osasco foram presos na madrugada desta quarta-feira (24) após sequestrarem um traficante na zona sul de São Paulo, em uma tentativa de extorsão. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar (PM) durante patrulhamento no Jardim Arpoador.

Segundo informações da corporação divulgadas pela reportagem do SBT News, os policiais suspeitaram de um veículo em movimentação atípica próximo a um posto de combustível. Durante a abordagem, os GCMs tentaram usar o cargo público para despistar os militares, mas foram obrigados a se identificar e descer do carro.Segundo a reportagem, além dos dois agentes, estavam no veículo um informante, que admitiu portar uma arma pertencente à PM, e o traficante sequestrado. A vítima contou que havia sido capturada com drogas e estava sendo mantida sob coação havia algumas horas, enquanto os guardas tentavam extorqui-lo. As drogas foram encontradas dentro do automóvel.Os GCMs estavam de folga no momento do crime e foram encaminhados ao 89º Distrito Policial, onde prestaram depoimento. Um advogado de defesa já compareceu à delegacia.Em nota oficial, a Prefeitura de Osasco informou que a Corregedoria da GCM acompanha o caso e que, caso as irregularidades sejam confirmadas, todas as medidas cabíveis serão tomadas., destacou a administração municipal.