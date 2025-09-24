Detentos podem reforçar mutirões em cidades atingidas pelas chuvas em SP

Neto Rossi

Governo estadual pede autorização judicial e já encaminha medida para municípios atingidos

Imagem: TV Globo 

Com os estragos causados pelas fortes chuvas nesta semana, o governo de São Paulo anunciou uma proposta para mobilizar detentos do regime semiaberto em mutirões de limpeza urbana nos municípios afetados.

A iniciativa está sendo articulada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e coordenada pela Defesa Civil estadual, mas depende de autorização do Poder Judiciário para ser implementada em larga escala.

O que já foi autorizado — e o que ainda está em estudo

  • Até o momento, a Justiça concedeu autorização para que detentos atuem em Cajamar, um dos municípios mais prejudicados pelas chuvas.
  • Em outras cidades do estado, a medida ainda aguarda o aval judicial.
  • O governo afirma que custeará transporte e alimentação dos detentos envolvidos nas operações.
  • Não há anúncio oficial ainda sobre quantos presos serão mobilizados ou quais municípios serão abrangidos.

Atividades previstas

Os detentos seriam escalados para executar tarefas como:

  • remoção de entulhos e materiais acumulados nas vias públicas;
  • corte e retirada de árvores caídas;
  • limpeza urbana geral em pontos críticos.

O coordenador da Defesa Civil de SP, coronel Henguel Ricardo, classificou a iniciativa como um “recurso adicional” para acelerar a recuperação das cidades afetadas.
