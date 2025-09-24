Detentos podem reforçar mutirões em cidades atingidas pelas chuvas em SP

Governo estadual pede autorização judicial e já encaminha medida para municípios atingidos
|Imagem: TV Globo
Com os estragos causados pelas fortes chuvas nesta semana, o governo de São Paulo anunciou uma proposta para mobilizar detentos do regime semiaberto em mutirões de limpeza urbana nos municípios afetados.
A iniciativa está sendo articulada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e coordenada pela Defesa Civil estadual, mas depende de autorização do Poder Judiciário para ser implementada em larga escala.
O que já foi autorizado — e o que ainda está em estudo
- Até o momento, a Justiça concedeu autorização para que detentos atuem em Cajamar, um dos municípios mais prejudicados pelas chuvas.
- Em outras cidades do estado, a medida ainda aguarda o aval judicial.
- O governo afirma que custeará transporte e alimentação dos detentos envolvidos nas operações.
- Não há anúncio oficial ainda sobre quantos presos serão mobilizados ou quais municípios serão abrangidos.
Atividades previstas
Os detentos seriam escalados para executar tarefas como:
- remoção de entulhos e materiais acumulados nas vias públicas;
- corte e retirada de árvores caídas;
- limpeza urbana geral em pontos críticos.
O coordenador da Defesa Civil de SP, coronel Henguel Ricardo, classificou a iniciativa como um “recurso adicional” para acelerar a recuperação das cidades afetadas.