Fazenda dos Sonhos: Novo destino de lazer, eventos e hospedagem em Cotia

A fazenda também é um destino gastronômico. Aos sábados, domingos e feriados, os visitantes podem aproveitar o Café tradicional da fazenda, servido das 8h às 10h30, com mais de 20 itens entre doces, salgados e sucos naturais. Em breve, a fazenda inaugura uma pizzaria e hamburgueria temática inspirada em super-heróis, que promete encantar crianças e adultos.

Day Use:

Para quem quer passar o dia curtindo todas as atrações, o Day Use é uma ótima opção:

R$ 69,90 – comprando antecipadamente pelo site ao comprar dois ingressos, o 3º é gratuito ao dizer que viu essa promoção no COTIA E CIA

R$ 79,90 – comprando diretamente na bilheteria

As atividades inclusas são: tour monitorado pelo parque, volta a cavalo, visita ao berçário de filhotes, casa dos três porquinhos, ordenha da vaca, arvorismo, tirolesa, chá com chapeleiro maluco, mundo dos infláveis, atração do mês e atividades recreativas com os monitores. Há ainda acesso às piscinas do empreendimento (necessário levar troca de roupa).





📍 Estrada do Nhambuca, 1962 – Cotia/SP📞 WhatsApp: (11) 97621-5245⏰ Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h🌐 Mais informações: contato@fazendadossonhos.com.br