Fazenda dos Sonhos: Novo destino de lazer, eventos e hospedagem em Cotia

Empreendimento oferece ingressos diários para curtir várias atrações; Confira
Cotia acaba de ganhar um espaço único para lazer, eventos e conexão com a natureza: a Fazenda dos Sonhos, localizada a poucos minutos da capital paulista. Com uma estrutura completa, o local oferece atrações para todas as idades, como fazendinha interativa, tirolesa, arvorismo, piscinas, passeios de charrete e até um planetário.
O espaço também conta com áreas para confraternizações, hospedagem em chalés e um restaurante com café da manhã colonial. Para eventos, a fazenda oferece estrutura completa para casamentos, aniversários, retiros e encontros corporativos.
Além do lazer, a Fazenda dos Sonhos tem forte compromisso social, destinando parte de sua receita a ONGs e ações voltadas ao acolhimento animal e crianças em situação de vulnerabilidade.
Gastronomia:
A fazenda também é um destino gastronômico. Aos sábados, domingos e feriados, os visitantes podem aproveitar o Café tradicional da fazenda, servido das 8h às 10h30, com mais de 20 itens entre doces, salgados e sucos naturais. Em breve, a fazenda inaugura uma pizzaria e hamburgueria temática inspirada em super-heróis, que promete encantar crianças e adultos.
Day Use:
Para quem quer passar o dia curtindo todas as atrações, o Day Use é uma ótima opção:
R$ 69,90 – comprando antecipadamente pelo site ao comprar dois ingressos, o 3º é gratuito ao dizer que viu essa promoção no COTIA E CIA
R$ 79,90 – comprando diretamente na bilheteria
As atividades inclusas são: tour monitorado pelo parque, volta a cavalo, visita ao berçário de filhotes, casa dos três porquinhos, ordenha da vaca, arvorismo, tirolesa, chá com chapeleiro maluco, mundo dos infláveis, atração do mês e atividades recreativas com os monitores. Há ainda acesso às piscinas do empreendimento (necessário levar troca de roupa).
Serviço:
📍 Estrada do Nhambuca, 1962 – Cotia/SP
📞 WhatsApp: (11) 97621-5245
⏰ Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h
🌐 Mais informações: contato@fazendadossonhos.com.br