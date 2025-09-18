GCM apreende mais de 800 porções de drogas durante patrulhamento em Cotia

Suspeito de 20 anos foi detido no Jardim Santa Izabel com maconha, cocaína e crack já embaladas para venda
|Foto: Reprodução
Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (18), no Jardim Santa Izabel, em Cotia, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) flagrar o suspeito preparando um cigarro artesanal em via pública.
Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos guardas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular.
Porém, dentro da mochila que carregava, foram apreendidas 245 porções de maconha, 516 de cocaína e 68 de crack, todas já embaladas e prontas para venda.
De acordo com a polícia, o indiciado já tinha antecedente por tráfico de drogas em Osasco e duas ocorrências anteriores como adolescente infrator.
As substâncias apreendidas foram encaminhadas para perícia, que confirmou a presença de cocaína e maconha nos materiais. O celular também foi recolhido.