Caucaia do Alto ganha agência comunitária dos Correios para atender 70 mil moradores

Unidade funcionará de segunda a sexta e oferecerá serviços de postagem e retirada de encomendas

Foto: Secom Cotia

Será inaugurada nesta sexta-feira (19/9), às 10h, a Agência de Correios Comunitária (AGC) de Caucaia do Alto, localizada na Rua Manoel Ferraz de Almeida, 38.





O espaço é resultado de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Cotia e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, beneficiando diretamente os mais de 70 mil habitantes do distrito. Entre os serviços disponíveis estão a retirada de cartas e encomendas, postagem nacional via PAC (envio econômico) e SEDEX (entrega rápida), além de cartas e cartões postais simples ou registrados.



Para o prefeito Welington Formiga, a inauguração corrige uma falha histórica. “A entrega desta agência comunitária reforça o nosso compromisso e respeito com todos os moradores. Não é razoável um distrito do tamanho de Caucaia do Alto não ter serviços dos Correios”, destacou.



As tratativas para implantação começaram ainda no primeiro semestre. Pelo acordo, a Prefeitura de Cotia será responsável por ceder o espaço, disponibilizar dois funcionários e contribuir com o custeio mensal da agência.