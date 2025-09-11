Homem que ajudou a erguer Caucaia do Alto é reconhecido com Título de Cidadão Cotiano

Luiz Domingues, de 92 anos, dedicou mais de três décadas ao desenvolvimento da cidade e construiu um legado de trabalho, esporte, fé e família em Cotia

Luiz Domingues, 91, foi homenageado com o título. Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Cotia concedeu o Título de Cidadão Cotiano ao senhor Luiz Domingues, de 92 anos, em homenagem à sua trajetória de vida marcada pelo trabalho, dedicação à comunidade e legado familiar.

A homenagem foi concedida pelo vereador Sérgio Luiz de Freitas, o Serginho, e foi aprovada pelos demais parlamentares.Nascido em 1º de janeiro de 1933, no bairro Aguassaí, em São Roque, Luiz chegou a Cotia em 1960, instalando-se em Caucaia do Alto, onde construiu sua história.Ao longo de mais de três décadas de serviços prestados, atuou inicialmente no moinho e na fábrica de farinha ao lado da Igreja Católica, passando depois para a Prefeitura de Cotia, onde trabalhou como encarregado de obras junto a Fernando Pires.Ele participou de importantes projetos para o desenvolvimento local, como a construção da torre da Igreja Católica de Caucaia, medições de estradas, implantação de drenagens e zeladoria de bairros. Na época, a equipe contava com apenas 16 funcionários, responsáveis por toda a manutenção do município, que chegava até Vargem Grande.Além da contribuição no campo profissional, Luiz também se destacou no esporte e na cultura. Foi jogador do Caucaia Futebol Clube, representou a cidade nos Jogos Regionais, conquistou o vice-campeonato brasileiro de malha e participou ativamente das tradicionais romarias, muitas vezes acompanhando os trajetos a pé ou a cavalo. Foi ainda em uma dessas viagens que conheceu sua esposa, com quem foi casado por 58 anos.Pai de sete filhos, avô de 11 netos, bisavô de 10 bisnetos e já com dois trinetos, Luiz Domingues consolidou uma família numerosa, toda estabelecida em Cotia.Sua vida também guarda registros de períodos históricos. Em 1944, aos 11 anos, presenciou os reflexos da Segunda Guerra Mundial a partir da Represa do Morro Grande, onde guardas mantinham acampamento. Ainda menino, estudou em uma escola de madeira, no km 51, sem energia elétrica, iluminação ou telefone — um retrato de um Brasil em formação, do qual Luiz participou com suas próprias mãos.Ao entregar a homenagem, o vereador Serginho destacou que o Título de Cidadão reconhece não apenas os feitos de Luiz Domingues, mas principalmente