Cotia promove Mutirão do Emprego com dezenas de vagas em diversas áreas

Evento será realizado nesta quarta-feira (1º), das 8h às 12h, no Parque Alexandra

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, promove nesta quarta-feira (1º) mais uma edição do Mutirão do Emprego. Desta vez, o evento acontece no Parque Alexandra, das 8h às 12h, na Rua Doutor Ladislau Retti, 71.

Documentos pessoais oficiais

Currículo atualizado

Carteira de Trabalho Digital

Haverá ainda a possibilidade de imprimir currículos no local e receber apoio para acessar a carteira de trabalho digital.

Com o apoio da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que cedeu o salão para a realização, o mutirão reunirá empresas da região para realizar recrutamento e seleção de candidatos a dezenas de vagas de trabalho em diferentes áreas.Entre as oportunidades disponíveis, há funções de ajudante de cozinha, atendente, analista de marketing, cozinheiro, auxiliar de limpeza, churrasqueiro, tapeceiro, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros cargos. A seleção será feita por recrutadores das próprias empresas, que estarão no local para entrevistar candidatos.Moradores do Parque Alexandra e bairros vizinhos que estejam em busca do primeiro emprego ou de nova colocação no mercado de trabalho podem comparecer ao mutirão levando:📍 Mutirão de Emprego – Cotia📅 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)🕗 Das 8h às 12h🏠 Local: Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias📌 Endereço: Rua Dr. Ladislau Retti, 71 – Parque AlexandraAjudante de Cozinha, Ajudante de Expedição, Ajudante Geral, Analista de Marketing, Assistente de Recursos Humanos, Atendente, Auxiliar de Confeiteiro, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cuidador, Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Padeiro, Auxiliar de Pizzaiolo, Auxiliar de Produção, Auxiliar Operacional, Balconista, Chapeiro, Churrasqueiro, Confeiteiro, Copeiro, Cozinheiro, Fonoaudiólogo, Lavadeira, Manobrista, Montador, Operador de Logística, Padeiro, Pizzaiolo, Saladeira, Supervisor Administrativo, Tanqueiro, Tapeceiro, Terapeuta Ocupacional.